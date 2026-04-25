Про це повідомила одна з громад регіону, посилаючись на «Полтаваобленерго».

У неділю, 26 квітня, мешканці низки населених пунктів у Полтавській області змушені будуть тимчасово залишитися без світла. Обмеження можуть бути тривалими, адже енергетики виконуватимуть широкий спектр робіт — від капітального ремонту обладнання до розчищення трас повітряних ліній та комплексного обслуговування мереж.

З 08:00 до 20:00 години будуть вимикати електрику в селі Гуньки через планові роботи. Обмеження стосуються таких адрес:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговий — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам'яна — 2

пров. Кам'янський — 1, 6

З 08:00 до 20:00 години вводяться планові графіки відключення світла в селі Демидівка на наступних вулицях:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Української Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

З 08:00 до 20:00 години додаткові обмеження охоплять село Запсілля, проте електрика зникне лише за такими адресами:

Молодіжна — 1–17

Вишнева — 1–8, 11–16

Героїв України — 1–5, 7–9, 11, 17

Грузинська — 1–5, 7–11, 13–17, 19

Івана Котляревського — 1, 3–5, 8–9, 11, 15–19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Кленова — 1–9, 11, 13–15, 17–21, 23–26, 28, 31, 33, 35, 37, 41

пров. Медовий — 6, 7

пров. Миру — 1, 3

Набережна — 1–5, 7, 9–12

тупик Піщаний — 1, 3, 4

Світанкова — 1–4, 6, 10–16, 18

Степова — 3–7

пров. Степовий — 1, 9

Тараса Шевченка — 1–4, 6–10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Теплична — 1, 3–5, 7–13

Центральна — 1–6, 8–10, 12–19, 21–23, 25–28, 30–34, 36–45, 45А, 50–58, 60, 62, 64–68, 70–74, 76, 78–84, 86–93, 95–96, 98–99, 104–108, 110, 112–113, 115, 118, 120–123, 127–130, 132

Шкільна — 1, 4–6, 8, 9.

