Робота для пенсіонерів у Полтавській області поступово розширює можливості працевлаштування завдяки зростанню попиту на досвідчених працівників у різних галузях.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області охоплює технічні послуги, торгівлю та сервісні напрями з різними умовами оплати, повідомляє Politeka.

За інформацією Work.ua, місцеві роботодавці дедалі частіше відкривають позиції для людей старшого віку, роблячи акцент на практичному досвіді, відповідальності та здатності швидко опановувати нові процеси навіть без попередньої підготовки.

Серед актуальних пропозицій — фахівець із підключення інтернет-мереж у компанії «Астраком» із доходом 17 000–25 000 гривень. Робота включає монтаж обладнання, прокладання кабельних ліній, налаштування з’єднань і виїзди до користувачів для технічного супроводу. Передбачене навчання та забезпечення інструментами, а також гнучкий розклад виконання завдань.

У торговельному сегменті доступна вакансія менеджера з продажу металопрокату в ТОВ «Вікант» із заробітком 25 000–35 000 гривень. Обов’язки охоплюють комунікацію з клієнтами, оформлення угод і ведення обліку через CRM та 1С. Компанія пропонує офіційне працевлаштування та підготовку нових співробітників.

Окремо представлена позиція сервісного техніка з власним автомобілем у Global Tech Service. Рівень оплати сягає 30 000–50 000 гривень залежно від обсягу виконаних робіт. Фахівець займається діагностикою, ремонтом торговельного обладнання та фіксацією результатів у цифрових системах.

Ринок регіону формує змішану модель зайнятості, де доступні як базові, так і кваліфіковані вакансії з різним рівнем доходу.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області поступово розширює можливості працевлаштування завдяки зростанню попиту на досвідчених працівників у різних галузях.

Останні новини України:

