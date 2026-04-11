Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області включає безкоштовні медичні послуги.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Полтавській області розширилася завдяки відкриттю соціально-реабілітаційного центру Благодійного фонду "Карітас", повідомляє Politeka.

Заклад надає комплексну підтримку літнім людям та внутрішньо переміщеним особам віком від 60 років. Проєкт реалізовано за участю міжнародних партнерів, серед яких "Карітас Люксембург" та "Карітас Австрія".

У центрі створено умови для отримання не лише соціальної допомоги, а й підтримки здоров’я та активного способу життя. Організатори підкреслюють, що головна мета – забезпечити відчуття турботи та стабільності для відвідувачів у складний період.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області включає безкоштовні медичні послуги: вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози та сатурації крові, а також первинний огляд лікаря.

Додатково проводять електрокардіограму, фізіотерапевтичні процедури, серед яких магнітотерапія, УВЧ та пресотерапія. Популярним напрямом є соляна кімната для зміцнення імунітету.

Для підтримки фізичної активності організовують заняття з лікувальної гімнастики, що допомагають уповільнити вікові зміни організму. Не менш важливою залишається психологічна допомога: групові тренінги та індивідуальні консультації фахівців сприяють покращенню емоційного стану літніх людей.

Завдяки комплексному підходу центр забезпечує не лише матеріальну підтримку, а й допомагає зберегти здоров’я, активність і впевненість у щоденному житті.

Центр продовжує працювати щодня, забезпечуючи літніх людей підтримкою та ресурсами для комфортного і безпечного життя.

