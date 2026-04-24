Підвищення тарифів на газ у Полтавській області розглядається у ширшому національному контексті можливих коригувань енергетичних розцінок.

Підвищення тарифів на газ у Полтавській області стало однією з ключових тем для побутових споживачів, які обслуговуються «Нафтогазом», повідомляє Politeka.

У квітні більшість домогосподарств, що становлять близько 98% клієнтів компанії, продовжують оплачувати газ за фіксованою ціною 7,96 грн за кубометр у межах чинного річного пакета. Його дія завершується наприкінці місяця, при цьому офіційних рішень щодо продовження наразі не оприлюднено.

Урядові коментарі свідчать, що базовий рівень вартості може залишитися стабільним після 1 травня. Водночас експерти зауважують: у середньостроковій перспективі ризики перегляду тарифної політики зберігаються, особливо з урахуванням економічних викликів.

Міжнародні фінансові інституції, зокрема МВФ, наголошують на необхідності формування більш збалансованої моделі розрахунків у енергетичному секторі. Урядові структури вже проводять попередні оцінки можливих сценаріїв зміни вартості.

Аналітики підкреслюють, що йдеться про підготовчий етап, де визначаються базові параметри, а остаточні рішення ще не ухвалені.

Також фахівці звертають увагу на співвідношення доходів населення та потенційних змін у платіжках, щоб уникнути надмірного фінансового навантаження на споживачів.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко раніше наголошувала на важливості збереження стабільності для домогосподарств і продовження державної підтримки в умовах економічної нестабільності. Остаточні параметри вартості після завершення чинного пакета поки що не оголошені.

