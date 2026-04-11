Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області дозволить забезпечити стабільну роботу автотранспорту та покращити якість послуг для полтавців.

У Полтаві планують підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема на збір та вивезення побутових відходів, передає Politeka.

Полтавське комунальне автотранспортне підприємство ініціює підвищення щомісячної плати, яка, за розрахунками економістів, становитиме близько 47 гривень 63 копійки.

Про це повідомив виконувач обов’язків директора КАТП-1628 Олександр Овчаренко під час засідання містобудівної комісії 6 квітня.

Наразі затверджений тариф складає 29,74 гривень, проте мешканці фактично сплачують 25,26 гривень. Різницю компенсує міський бюджет. Встановили попередній тариф у 2021 році.

Комунальники пояснюють необхідність підвищення вартості зростанням цін на пальне та витратами на зарплати працівникам. Щомісяця підприємство витрачає на пальне додатково понад 1,3 мільйона гривень.

На засіданні вирішили взяти інформацію керівника КАТП-1628 до відома та підготувати проєкт рішення для розгляду на засіданні виконкому депутатами міста.

За словами представників підприємства, підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області дозволить забезпечити стабільну роботу автотранспорту та покращити якість послуг для полтавців.

Крім того, в Полтавській області повідомляли про новий графік руху поїздів.

Зокрема, потяг №6533 сполученням Полтава-Південна – Кременчук 8, 10, 12, 14 та 16 квітня курсуватиме лише до станції Потоки. У зворотному напрямку №6534 також відправлятиметься зі станції Потоки до Полтави-Південної замість Кременчука. Такі зміни вплинуть на щоденні поїздки мешканців регіону, особливо тих, хто регулярно користується цим сполученням для роботи чи навчання.

