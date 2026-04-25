Доплати для пенсіонерів у Полтавській області спрямовані на підтримку стабільного доходу та часткове покриття щоденних витрат літніх громадян.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області запроваджені як віковий механізм соціальної підтримки та нараховуються разом із базовою пенсійною виплатою, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива реалізується через Пенсійний фонд України та є частиною державної системи захисту громадян. Вона передбачає щомісячну надбавку, розмір якої залежить від вікової категорії отримувача. Призначення відбувається автоматично — без подання заяв чи додаткових звернень, оскільки необхідна інформація оновлюється у відповідних реєстрах.

Система побудована за принципом поетапного зростання. Громадяни віком від 70 до 74 років отримують 300 гривень щомісяця. Для категорії 75–79 років передбачено 456 гривень. Особи віком від 80 років і старше отримують 570 гривень.

Перехід між віковими групами відбувається у день народження, коли змінюється рівень фінансової підтримки. Нарахування починається з моменту переходу до нової категорії. Якщо дата припадає на перше число місяця, кошти виплачуються за повний період. В інших випадках сума визначається пропорційно кількості днів — від моменту набуття права до завершення розрахункового місяця.

Важливою умовою залишається обмеження за доходом. Якщо загальний розмір пенсійного забезпечення перевищує 10 340,35 гривні, право на додаткову виплату не застосовується незалежно від віку.

Окремо зазначається, що під час переходу між віковими категоріями суми не додаються. Попередній розмір скасовується та замінюється новим відповідно до віку отримувача. Такий підхід забезпечує поступове підвищення рівня підтримки без накопичення кількох виплат одночасно.

Фінансування здійснюється в межах державних норм, а перерахунок проводиться автоматично після досягнення відповідного вікового рівня без участі отримувачів.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що обіцяє цей проєкт.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.