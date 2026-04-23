Подорожчання яєць у Полтавській області фіксується у сегменті базових продуктів харчування, де цінова динаміка залишається помірною, але нерівномірною залежно від фасування та торгових мереж, передає Politeka.

Інформацію про це українцям, які проживають в цьому регіоні, надає портал Мінфін.

Яйця курячі «Ясенсвіт» (С1, 10 шт) мають середню вартість 87,23 грн. У березні показник становив 84,21 грн, тож загальна зміна є незначною та свідчить радше про стабілізацію ринку після попередніх коливань. У роздрібі різниця між мережами зберігається: від 83,99 грн у Novus до 93,00 грн у Megamarket, що відображає різні підходи до формування цін.

Більший формат — 18 штук — демонструє більш виражену динаміку. Середня ціна становить 151,50 грн проти 146,31 грн у березні, тобто за місяць відбулося зростання на 2,50 грн. У торгових точках показники коливаються в межах 149,00–154,00 грн, що свідчить про збереження цінового розриву між мережами та різні умови закупівлі.

На цьому тлі подорожчання яєць у Полтавській області відображає загальний тренд обережного зростання вартості продуктів тваринного походження, який формується під впливом витрат на корми, енергоносії та логістику постачання.

Аналітики ринку зазначають, що коливання залишаються контрольованими: різкі стрибки відсутні, а зміни відбуваються переважно в межах кількох гривень, що вказує на відносну стабільність сегмента.

Подальша цінова динаміка на ринку яєць залежатиме від вартості кормів, витрат виробництва, логістики постачання та загальної ситуації у тваринницькому секторі.

Останні новини України:

