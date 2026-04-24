Подорожчання яєць у Полтавській області фіксують аналітичні дані за квітень 2026 року, що відображають поступову зміну вартості базових харчових позицій, передає Politeka.

Інформацію про це надає Мінфін.

Перепелині яйця (20 штук) наразі мають середній цінник 69,68 грн. У мережі Auchan продукт пропонують по 72,80 грн, тоді як у Metro — 66,56 грн. Порівняно з березнем, коли середній показник становив 67,95 грн, зростання склало 1,73 грн. Динаміка протягом місяця залишалася відносно рівномірною з незначними коливаннями.

Курячий сегмент демонструє вищий рівень витрат. Яйця Ясенсвіт категорії С1 (18 штук) оцінюються в середньому у 151,50 грн. У Auchan їх реалізують по 149,00 грн, у Novus — 154,00 грн. У березні середній рівень становив 146,31 грн, що означає приріст на 2,50 грн. Протягом більшості періоду ціна залишалася стабільною після початкового коригування.

Експерти пов’язують таку тенденцію зі зростанням витрат на виробництво, логістику та енергоресурси. Додатковий вплив мають сезонні фактори, які традиційно відображаються на ринку продукції тваринництва.

На цьому тлі подорожчання яєць у Полтавській області виглядає частиною ширшого процесу змін у продуктовому секторі, де навіть соціально важливі товари поступово адаптуються до нових економічних умов.

Крім того, в Полтавській області також повідомляли про дефіцит продуктів.

Попри збільшені обсяги постачання, баланс попиту та пропозиції в аграрному секторі залишається нестабільним. Аналітики пояснюють це активною фазою весняної посівної кампанії, розширенням оброблюваних площ і зростанням потреб у ресурсах для виробництва.

