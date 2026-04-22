Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається одним із доступних інструментів швидкого пошуку тимчасового місця проживання для людей, які потребують переселення.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надається через приватні оголошення та онлайн-платформу «Допомагай», яка допомагає переселенцям швидко знаходити тимчасовий прихисток, повідомляє Politeka.

Сервіс об’єднує пропозиції від місцевих жителів і дає можливість напряму зв’язатися з власниками нерухомості. Варіанти розраховані на жінок, сім’ї з дітьми та людей похилого віку, із базовими побутовими умовами для проживання.

У селі Козлівщина Котелевського району доступний приватний будинок із водопостачанням, каналізацією, газовим опаленням і доступом до інтернету. У разі відключення електроенергії передбачено інверторне живлення. Власники розглядають варіант спільного проживання з жінкою для взаємної підтримки.

Населений пункт розташований приблизно за 17 кілометрів від Полтави. У селі працюють магазини, навчальні заклади, а також є регулярне транспортне сполучення з обласним центром, що забезпечує зручну логістику.

У місті Заводське Лохвицького району пропонується окрема кімната в приватному будинку для матері з дитиною. Проживання передбачає відсутність орендної плати, а також доступ до опалення та гарячої води.

Ще один варіант розміщення є у Пирятині. Там пропонують трикімнатний будинок для родини, за умови допомоги літній власниці. Такий формат передбачає поєднання житла та побутової підтримки.

Актуальні пропозиції регулярно оновлюються на платформі «Допомагай», тому переселенцям рекомендують стежити за новими оголошеннями та оперативно звертатися до власників житла.

