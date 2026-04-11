Платформа «Допомагай» дозволяє оперативно знайти безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області.

У Полтавській області переселенці можуть скористатися безкоштовним житлом для ВПО в приватних будинках та міських кімнатах, повідомляє Politeka.

Платформа «Допомагай» дозволяє швидко переглядати пропозиції та безпосередньо зв’язуватися з власниками.

Кожен варіант адаптований під різні категорії людей — жінок, сімей із дітьми та людей похилого віку, і забезпечує базові умови для комфортного проживання.

У Козлівщині Котелевського району пропонують приватний будинок з водопостачанням, каналізацією, газовим опаленням, душем і туалетом. У разі відключення електроенергії працює інвертор, є літня кухня та інтернет. Господарі шукають жінку для спільного проживання та взаємної допомоги.

Село розташоване за 17 км від Полтави, поруч є школа, дитячий садок і магазини, а маршрутки курсують регулярно.

У Заводському Лохвицького району доступна кімната в приватному будинку для жінки з дитиною. Власники забезпечують усі необхідні умови без оплати, включно з гарячим водопостачанням та теплом.

У Пирятині Пирятинського району пропонують трикімнатний будинок для сімей із дітьми. Зручності розташовані на подвір’ї, на території є господарські споруди для ведення власного господарства. Проживання надається без орендної плати в обмін на догляд за 87-річною бабусею. Будинок розташований поруч із лісом і річкою.

Для уточнення наявності вільних місць і деталей поселення радять зв’язуватися безпосередньо з власниками через платформу або гарячу лінію сервісу.

