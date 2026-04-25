26 апреля жители ряда населенных пунктов в Полтавской области вынуждены будут временно остаться без света, для удобства ввели графики.

Графики отключения света будут продолжаться в Полтавской области из-за плановых ремонтных и профилактических работ, которые будут проводить 26 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила одна из общин региона, ссылаясь на «Полтаваоблэнерго».

В воскресенье, 26 апреля, жители ряда населенных пунктов в Полтавской области будут вынуждены временно остаться без света. Ограничения могут быть длительными, ведь энергетики будут выполнять широкий спектр работ - от капитального ремонта оборудования до расчистки трасс воздушных линий и комплексного обслуживания сетей.

С 08:00 до 20:00 часов будут выключать электричество в селе Гунькы из-за плановых работ. Ограничения касаются следующих адресов:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лисова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговый — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Камяна — 2

пров. Камянськый — 1, 6

С 08:00 до 20:00 вводятся плановые графики отключения света в селе Демыдивка на следующих улицах:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Украинськои Перемогы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героив ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

С 08:00 до 20:00 часов дополнительные ограничения охватят село Запсилля, однако электричество исчезнет только по следующим адресам:

Молодижна — 1–17

Вышнева — 1–8, 11–16

Героив Украины — 1–5, 7–9, 11, 17

Грузынська — 1–5, 7–11, 13–17, 19

Ивана Котляревського — 1, 3–5, 8–9, 11, 15–19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Кленова — 1–9, 11, 13–15, 17–21, 23–26, 28, 31, 33, 35, 37, 41

пров. Медовый — 6, 7

пров. Мыру — 1, 3

Набережна — 1–5, 7, 9–12

тупик Пищаный — 1, 3, 4

Свитанкова — 1–4, 6, 10–16, 18

Степова — 3–7

пров. Степовый — 1, 9

Тараса Шевченка — 1–4, 6–10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Теплычна — 1, 3–5, 7–13

Центральна — 1–6, 8–10, 12–19, 21–23, 25–28, 30–34, 36–45, 45А, 50–58, 60, 62, 64–68, 70–74, 76, 78–84, 86–93, 95–96, 98–99, 104–108, 110, 112–113, 115, 118, 120–123, 127–130, 132

Шкильна — 1, 4–6, 8, 9.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где искать выдачу помощи.

Также Politeka сообщала, Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие цены могут быть установлены.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: где и как получить поддержку.