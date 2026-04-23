Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

У п’ятницю, 24 квітня 2026 року, жителі одразу кількох населених пунктів зіткнуться з тривалими відключеннями електроенергії. Причина нових графіків відключення світла у Полтавській області на 24 квітня: від капітального ремонту до розчищення трас повітряних ліній та технічного обслуговування мереж.

З 08:00 до 17:00 години триватимуть через капітальний ремонт електромереж в селі Мала Перещепина. Знеструмлять електрику на таких вулицях:

Лугова (б. 4А, 30, 46, 58)

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16)

Незалежності (б. 1)

Польова (б. 2, 4, 6, 10, 10а, 22, 24, 30, 32)

Шевченка (б. 15А, 17, 17Б, 19, 19а, 23, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29А, 31, 33А, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 66, 70, 82, 98)

пров. Шевченка (б. 21, 43, 52, 62, 64, 82а)

Шевченки (б. 29, 37, 68, 70а, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96).

Відключення в селі Пологи пов’язані з роботами в межах приєднання до електромереж. Обмеження будуть діяти з 08:00 до 17:00 години на вулицях:

Мисанська (б. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 38, 42)

Новоселівка (б. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 35)

Новоселівська (б. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 32а, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49)

З 08:00 до 17:00 години будуть додаткові графіки відключення світла в селі Великий Кобелячок. Обмеження будуть через технічне обслуговування на вулицях:

Лимарівська (б. 1, 3, 5, 9, 11, 11а, 15, 30)

Молодіжна (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41А, 42, 45, 47, 49, 53, 55, 57)

Набережна (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 22, 25)

Незалежності (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14)

пров. Сільський (б. 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 7а, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29)

Шевченка (б. 1–213)

Шкільна (б. 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 11)

З 08:00 до 17:00 години в селі Попове будуть тривати додаткові відключення, які стосуються таких вулиць:

Лесі Українки (б. 1–6, 10–13)

Садова (б. 2–25)

Центральна (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 61, 65)

Шевченка (б. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11)

Шкільна (б. 1–31, 32)

пров. Шкільний (б. 27, 30, 22).

