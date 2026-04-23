Доплати для пенсіонерів у Полтавській області спрямовані на підтримку стабільного доходу та часткове покриття щоденних витрат літніх громадян.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області запроваджені як віковий інструмент соціальної підтримки та нараховуються разом із базовою пенсійною виплатою, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива реалізується через Пенсійний фонд України і є складовою державної системи соціального захисту. Вона передбачає щомісячну надбавку, розмір якої залежить від вікової категорії отримувача. Призначення відбувається автоматично, без подання заяв або додаткових звернень, оскільки необхідні дані оновлюються у відповідних реєстрах.

Система побудована за принципом поетапного збільшення. Громадяни віком від 70 до 74 років отримують 300 гривень щомісяця. Для категорії 75–79 років встановлено 456 гривень. Особи від 80 років і старше отримують 570 гривень.

Перехід між віковими групами відбувається у день народження, коли змінюється рівень підтримки. Нарахування починається з моменту переходу до нової категорії. Якщо дата припадає на перше число місяця, кошти виплачуються за повний період. В інших випадках сума визначається пропорційно кількості днів — від моменту набуття права до завершення розрахункового місяця.

Важливим є обмеження за доходом. Якщо загальний розмір пенсійного забезпечення перевищує 10 340,35 гривні, право на таку надбавку не застосовується незалежно від віку.

Окремо зазначається, що при переході між категоріями виплати не підсумовуються. Попередній розмір скасовується та замінюється новим, вищим. Такий підхід забезпечує поступове зростання рівня підтримки без накопичення кількох сум одночасно.

Фінансування здійснюється в межах державних норм, а оновлення виплат відбувається автоматично після досягнення відповідного вікового рівня.

