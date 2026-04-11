Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві періодично надають благодійні організації, тому розповідаємо про це більше.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надають у благодійному фонді "Карітас", який час від часу організовує видачу продовольчих наборів для людей з вразливих категорій, повідомляє Politeka.

У фонді зазначають, що такі ініціативи не мають постійного графіка, адже залежать від наявності ресурсів та гуманітарної допомоги.

Саме тому мешканців закликають уважно стежити за офіційними повідомленнями, щоб не пропустити важливу інформацію про реєстрацію та дати видач безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Один із прикладів такої допомоги - оголошення від 10 березня 2026 року, коли у місті організували чергову видачу наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Тоді підтримку могли отримати внутрішньо переміщені особи, які нещодавно переїхали до облцентру або області у період лютий-березень 2026 року і ще не отримували набори від цієї організації.

Окрім цього, обов’язковою умовою була належність до однієї з категорій вразливості. Йшлося про людей з інвалідністю I, II або III групи, а також осіб з інвалідністю з дитинства.

Для участі потрібно було мати при собі оригінали документів, серед яких паспорт, ідентифікаційний код, довідка, видана не пізніше ніж 90 днів до моменту звернення, а також документи, що підтверджують належність до вразливої категорії.

Організатори наголошують, що кількість наборів завжди є обмеженою, тому не всі охочі можуть гарантовано отримати пакунок.

Така підтримка залишається доступною лише у ті періоди, коли фонд має відповідні ресурси для проведення нових видач.

Останні новини України:

