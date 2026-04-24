Дефіцит продуктів у Полтавській області фіксують у першому кварталі 2026 року на тлі зростання імпорту мінеральних добрив, обсяги якого сягнули 1,2 мільйона тонн, передає Politeka.

Це на 13% більше, ніж торік. Попри збільшення поставок, баланс між попитом і пропозицією залишається нестабільним через активну фазу весняної посівної кампанії та розширення оброблюваних площ.

Аналітики зазначають, що аграрний сектор відчуває підвищене навантаження через зростання потреб у ресурсах. Додатковий вплив мають логістичні обмеження та коливання світових цін, які змінюють витрати виробників.

Внутрішнє виробництво не забезпечує повного покриття потреб. У таких умовах підприємства змушені коригувати фінансові плани та шукати альтернативні джерела постачання.

Фахівці попереджають, що ці тенденції можуть вплинути на врожайність у 2026 році та загальну стабільність продовольчого ринку.

Окрему увагу приділяють фруктовому сегменту. Саме тут дефіцит продуктів у Полтавській області найбільш помітний у категорії яблук, де запаси якісної продукції поступово зменшуються.

Причини пов’язують із особливостями попереднього сезону. Частину врожаю закладали на зберігання у перезрілому стані, що погіршило товарні властивості та скоротило придатні обсяги.

Додатково вплинуло нерівномірне використання технологій контролю достигання. У результаті плоди швидше втрачали якість під час зберігання, що звузило пропозицію.

Експерти прогнозують подальші цінові коливання та зазначають, що стабілізація залежатиме від нового врожаю, логістичних процесів і безперебійності постачання на внутрішній ринок.

Джерело: agrotimes, io.ua

