Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві доступна завдяки роботі благодійного фонду Карітас, повідомляє Politeka.net.

За підтримки Caritas Luxembourg та Caritas Austria благодійна організація Карітас Полтава створила сучасний соціально-реабілітаційний центр, покликаний стати місцем підтримки для людей поважного віку.

Йдеться про мешканців міста та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років (пенсіонерів), які потребують не лише допомоги, а й уваги, турботи та можливості залишатися активними у складний час.

Відвідувачі можуть безкоштовно скористатися базовим медичним моніторингом: тут регулярно вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози в крові, сатурацію, а за потреби проводять кардіографічні обстеження. Це дозволяє вчасно реагувати на зміни стану здоров’я та запобігати ускладненням.

Не менш важливим напрямом є фізична реабілітація. У центрі доступні різноманітні фізіотерапевтичні процедури — від магнітотерапії та УВЧ до пресотерапії й занять у соляній кімнаті. Доповнює їх лікувальна гімнастика, спрямована на підтримку рухливості, зміцнення організму та протидію віковим змінам.

Паралельно значну увагу приділяють психологічному добробуту. Фахівці проводять як індивідуальні консультації, так і групові тренінги, допомагаючи людям долати тривожність, стрес і наслідки пережитих подій. Водночас арт-терапія — через малювання, ліплення чи творчі заняття — відкриває нові способи самовираження та внутрішнього відновлення.

Тут також працюють клуби за інтересами: читацькі та кіноклуби, музичні гуртки, заняття з танців, рукоділля та кулінарії. Саме ці ініціативи повертають людям відчуття спільноти, залученості та радості від повсякденного життя.

Важливою складовою гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Полтаві залишаються й базові потреби — відвідувачів забезпечують щоденними гарячими обідами, що є особливо актуальним для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Соціально-реабілітаційний центр працює щоденно з 9:00 до 17:00 за адресою: вул. Семена Антонця, 24.

