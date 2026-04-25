Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве доступна благодаря работе благотворительного фонда Каритас, сообщает Politeka.net.

При поддержке Caritas Luxembourg и Caritas Austria благотворительная организация Каритас Полтава создала современный социально реабилитационный центр, призванный стать местом поддержки для людей преклонного возраста.

Речь идет о жителях города и внутренне перемещенных лиц в возрасте от 60 лет (пенсионеров), нуждающихся не только в помощи, но и внимании, заботах и ​​возможностях оставаться активными в сложное время.

Посетители могут бесплатно воспользоваться базовым медицинским мониторингом: здесь регулярно измеряют АД, уровень глюкозы в крови, сатурацию, а при необходимости проводят кардиографические обследования. Это позволяет своевременно реагировать на изменения состояния здоровья и предотвращать осложнения.

Не менее важным направлением есть физическая реабилитация. В центре доступны различные физиотерапевтические процедуры – от магнитотерапии и УВЧ до прессотерапии и занятий в соляной комнате. Дополняет их лечебная гимнастика, направленная на поддержание подвижности, укрепление организма и противодействие возрастным изменениям.

Параллельно значительное внимание уделяется психологическому благосостоянию . Специалисты проводят как индивидуальные консультации, так и групповые тренинги, помогая людям преодолевать тревожность, стресс и последствия пережитых событий. В то же время арт-терапия через рисование, лепку или творческие занятия открывает новые способы самовыражения и внутреннего восстановления.

Здесь также работают клубы по интересам: читательские и киноклубы, музыкальные кружки, занятия по танцам, рукоделия и кулинарии. Именно эти инициативы возвращают людям чувство сообщества, вовлеченности и радости от повседневной жизни.

Важной составляющей гуманитарной помощи для пенсионеров в Полтаве остаются и базовые потребности — посетителей обеспечивают ежедневными горячими обедами, что особенно актуально для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Социально-реабилитационный центр работает ежедневно с 9.00 до 17.00 по адресу: ул. Семена Антонца, 24.

