Енергетики оголосили, які графіки відключення світла чекають на мешканців Полтавської області 18 травня 2026 року.

Обленерго попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Полтавській області на понеділок, 18 травня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зокрема графіки відключення світла в Полтавській області 18 травня застосовуватимуть у межах Великобагачанської селищної територіальної громади. За даними обленерго, знеструмлення там відбуватимуться з 8:00 до 17:00 у таких населених пунктах:

Бутова Долина (вул. Миру, Весняна, Гірська, Європейська, Шепеля, Каштанова, Гагаріна, Молодіжна, Набережна, Нафтовиків, Українська, Шевченка, Ювілейна);

Велика Багачка (Весняна, Вишнева, Геннадія Захарченка, Євгена Плужника, Європейська, Івана Шепеля, Каштанова, Козацька, Котляревського, Каденюка, Молодіжна, Нафтовиків, Привітна, Садова, Степова, Театральна, Українська, Шевченка, Ювілейна, пров. Ювілейний);

Якимове (Дружби).

Також графіки відключення світла 18 травня діятимуть у межах Омельницької сільської територіальної громади в Полтавській області, пише Politeka. Там обмеження електропостачання плануються з 8 до 20 години в таких населених пунктах:

Щербаки (Богдана Хмельницького, Весняна, Героїв полку "Азов", Залізнична, Зелена Діброва, Кільцева, Кобзарська, Марка Кропивницького, Омельницька, Революціонерів, пров. Вишневий);

Демидівка (Весела, Садова, Української Перемоги, Сонячна, Центральна, Героїв ЗСУ, Вишнева, Набережна, Садова);

частково Пустовіти, Пʼятихатки, Романки, Федоренки, Онищенки, Ковалі, Найденівка, Щербухи, Яремівка, Варакути, Крамаренки, Литвиненки, Омельник, Степівка, Рокитне, Запсілля, Гуньки, Радочини.

