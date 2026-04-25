Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається одним із практичних рішень для швидкого пошуку тимчасового місця проживання.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонується через приватні оголошення та онлайн-платформу «Допомагай», яка об’єднує варіанти тимчасового прихистку для переселенців, повідомляє Politeka.

Інформацію підтверджують відкриті джерела.

Сервіс виступає посередником між власниками нерухомості та людьми, які шукають житло. Користувачі можуть напряму зв’язатися з господарями, уточнити умови та домовитися про заселення. Пропозиції переважно розраховані на жінок, родини з дітьми та літніх громадян, із базовим рівнем побутового забезпечення.

У селі Козлівщина Котелевського району доступний приватний будинок із водопостачанням, каналізацією, газовим опаленням та інтернетом. У разі перебоїв електропостачання передбачено інверторну систему живлення. Власники розглядають можливість спільного проживання з жінкою для взаємної підтримки.

Населений пункт розташований приблизно за 17 кілометрів від Полтави. Тут працюють магазини, навчальні заклади, а також налагоджене регулярне транспортне сполучення з обласним центром, що спрощує щоденну логістику.

У місті Заводське Лохвицького району пропонується окрема кімната в приватному будинку для матері з дитиною. Умови включають відсутність орендної плати, а також доступ до опалення та гарячого водопостачання.

Ще один варіант розміщення доступний у Пирятині. Там пропонують трикімнатний будинок для сім’ї за умови допомоги літній власниці, що передбачає поєднання проживання з побутовою участю.

Актуальні оголошення регулярно оновлюються на платформі «Допомагай», тому переселенцям радять відстежувати нові пропозиції та оперативно виходити на контакт із власниками житла.

Останні новини України:

