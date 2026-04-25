Підвищення тарифів на газ у Полтавській області розглядається у ширшому контексті потенційної трансформації енергетичного ринку країни.

Підвищення тарифів на газ у Полтавській області обговорюється на тлі завершення чинного річного пакета для побутових клієнтів, які обслуговуються «Нафтогазом», повідомляє Politeka.

У квітні більшість домогосподарств — близько 98% клієнтської бази — продовжують розрахунки за фіксованою ставкою 7,96 грн за кубометр. Дія цього контрактного рішення завершується наприкінці місяця, а нові умови офіційно поки не представлені.

Представники урядового сектору допускають збереження нинішнього рівня вартості після 1 травня. Водночас фахівці ринку застерігають: у середньостроковій перспективі можливі коригування залишаються відкритими через макроекономічні чинники та енергетичні дисбаланси.

Міжнародні фінансові партнери, серед яких МВФ, наполягають на поступовому переході до більш збалансованої моделі формування розрахункових показників у паливно-енергетичному секторі. Це змушує державні структури проводити попереднє моделювання сценаріїв.

Аналітичні служби зазначають, що нині триває підготовчий етап без затвердження фінальних рішень. Розглядаються різні варіанти розвитку ситуації, включно з утриманням чинних параметрів або поступовою зміною підходів до формування вартості.

Окремо тема Підвищення тарифів на газ у Полтавській області розглядається у ширшому контексті потенційної трансформації енергетичного ринку країни, де ключовим фактором залишається баланс між витратами домогосподарств і стабільністю системи постачання.

Експерти підкреслюють, що будь-які зміни мають враховувати рівень платоспроможності населення, аби уникнути різкого зростання фінансового навантаження на споживачів.

Урядова позиція, озвучена раніше, передбачає збереження соціальної стабільності та підтримку громадян у період економічних викликів. Остаточні параметри після завершення чинного пакета наразі не оприлюднені.

Джерело

Останні новини України:

