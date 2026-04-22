Графіки відключення світла у Полтавській області на 23 квітня будуть тривати багато годин поспіль через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Мешканці одразу кількох населених пунктів зіткнуться з тривалими графіками відключення світла у Полтавській області на 23 квітня. Причина обмежень — планове технічне обслуговування електромереж, яке енергетики проводять для підвищення стабільності системи та запобігання аварійним ситуаціям.

Світло буде відсутнє через технічне обслуговування електромереж (окрім робіт з розчищення трас ПЛ) на таких вулицях і провулках села Лелюхівка. Обмеження вводяться з 08:00 до 17:00 години за такими адресами:

Григорія Сковороди (буд. 4, 6, 8, 8а, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23)

Миру (буд. 17)

пров. Новий (буд. 2, 4)

Озерна (буд. 4, 8, 10)

Тараса Шевченка (буд. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31)

пров. Тихий (буд. 2, 4, 6)

пров. Тупий (буд. 2, 4, 6, 10)

Тараса Шевченка (буд. 18, 20)

Центральна (буд. 18)

Відключення в селі Великий Кобелячок пов’язані з роботами в межах приєднання до електромереж. Обмеження будуть діяти з 08:00 до 17:00 години на вулицях:

Молодіжна (буд. 3, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 29, 31)

пров. Сільський (буд. 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21)

Лимарівська (буд. 1, 3, 5, 9, 11, 11а, 15)

Молодіжна (буд. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 27, 29, 31)

Незалежності (буд. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14)

Через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) не буде електрики в смт.Нові Санжари. Вимкнуть світло з 08:00 до 17:00 години на вулицях:

Антона Головатого (б. 1/2, 3, 5, 9, 11),

Курортна (б. 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 30а, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52),

Курортний (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 41а, 43, 43а, 44, 44 а, 44а, 45, 45А),

Озерний (б. 1)

Лісова (б. 1).

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де шукати видачу допомоги.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які ціни можуть бути встановлені.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: де та як отримати підтримку.