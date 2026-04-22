Подати заявку на грошову допомогу у Полтавській області можуть як внутрішньо переміщені особи, серед яких чимало пенсіонерів, так і місцеві жителі регіону.

У Полтавській області продовжують діяти програми грошової допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.net.

Програму реалізує Благодійний фонд «Право на захист» як партнер консорціуму, який координує ACTED за фінансової підтримки уряду США.

У центрі цієї ініціативи — адресна грошова допомога у Полтавській області, що враховує реальний рівень вразливості домогосподарств.

Подати заявку можуть як внутрішньо переміщені особи, серед яких чимало пенсіонерів, так і місцеві жителі регіону. Головна умова — відповідність встановленим вимогам.

Насамперед це стосується громадян, які проживають у постраждалих громадах або прифронтових районах, перебувають у межах до 50 кілометрів від державного кордону з рф, а також мають низький рівень доходу — менше ніж 8422 гривні на одну особу.

Фінансова підтримка має чітко визначені параметри: виплата становить 1800 гривень на одну особу щомісяця. Загалом за пів року людина може отримати 10 800 гривень, що дозволяє частково покрити базові потреби в умовах нестабільності.

Окремі умови передбачені для переселенців. Участь у програмі можуть взяти ті, хто був змушений залишити свої домівки через небезпеку, перемістився не раніше ніж 45 днів тому і не пізніше ніж шість місяців тому, а також нині проживає на безпечнішій відстані — понад 50 кілометрів від зони бойових дій або кордону.

Водночас ключовим етапом залишається індивідуальна оцінка кожної заявки. Рішення про надання допомоги ухвалюється після детального аналізу ситуації домогосподарства.

Беруться до уваги рівень доходів, зайнятість, стан здоров’я, наявність інвалідності, склад родини, вік її членів, місце проживання та інші соціально-економічні чинники. Важливо, що навіть формальна відповідність критеріям не гарантує отримання коштів — остаточне рішення базується на сукупності всіх обставин.

Для участі у програмі необхідно підготувати пакет документів: посвідчення особи, реєстраційні номери платника податків усіх членів родини, банківські реквізити (IBAN), а також документи, що підтверджують склад домогосподарства та наявність ознак вразливості.

Процедура реєстрації передбачає особисту присутність усіх заявників. Водночас для маломобільних громадян передбачено альтернативу — виїзд мобільних груп, які можуть провести реєстрацію безпосередньо за місцем проживання.

