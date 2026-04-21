Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

У середу, 22 квітня 2026 року, мешканці одразу кількох населених пунктів зіткнуться з тривалими відключеннями електропостачання. Причина графіків відключення світла у Полтавській області на 22 квітня — планове технічне обслуговування електромереж, яке енергетики проводять для підвищення стабільності системи та запобігання аварійним ситуаціям.

З 08:00 до 17:00 години під знеструмлення потрапить село Бербениці, проте тільки такі вулиці:

Вишнева (б. 4, 17, 18, 19)

Героїв України (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67)

Молодіжна (б. 1, 4, 5, 6, 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63)

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53)

Гагаріна

Чкалова

З 08:00 до 17:00 години в селі Мехедівка надовго зникне електрика. Це стосується будинків, що знаходяться за адресами:

Висовні (б. 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24)

Лебеденка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 21, 25)

Мехеди (б. 2а, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 15а, 17а, 19, 29, 18)

Новоселівська (б. 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14)

Приліпки (б. 1–28, 30)

22.04.2026 з 08:00 до 17:00 години триватимуть довгі обмеження в селі Жабки, проте тільки в будинках, що розташовані за такими адресами:

Бакай (б. 1, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 11, 11а, 12)

Вовки (б. 1а, 3, 5а, 6, 7, 8, 9а, 10, 12, 17)

Горова (б. 1–10)

Гуківка (б. 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Зацарина (б. 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 18/1, 22)

ім. І.К. Лети (б. 1–12)

Лісова (б. 2, 4, 6)

Миколаївка (б. 1–6, 9–13)

Мисники (б. 1)

Молодіжна (б. 1а, 3–13, 15–17, 25)

Низова (б. 2, 8)

Павленківка (б. 1, 2, 6, 7, 8, 3)

Печаївка (б. 1–4)

Суходубівка (б. 1, 2, 4, 7, 7г, 8, 9)

Филівка (б. 1, 3, 4, 5, 9г, 4г)

Центр (б. 1)

Цисівка (б. 1, 3, 4, 5)

Чайки (б. 3, 6г)

Шкільна (б. 1–10, 2а, 4, 10, 14)

Яр (б. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 16, 20)

Ярмаркова (б. 2–23, 26)

Також цього дня, з 08:00 до 17:00 години вимкнуть електрику в селі Озерне. Це станеться на наступних вулицях:

Вигонок (б. 2, 4)

Залісся (б. 1, 4, 5, 8, 12).

