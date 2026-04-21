Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві спрямована на покращення якості життя.

Гуманітарна допомога від благодійної організації Карітас доступна для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців у Полтаві, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Карітас у Фейсбук.

За підтримки Caritas Austria Карітас Полтава реалізує програму підтримки до 24 квітня (часу залишилося мало) соціально-реабілітаційного центру для людей старшого віку та осіб з інвалідністю у Полтаві. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві спрямована на покращення якості життя мешканців міста та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років, які потребують медичної, психологічної та соціальної допомоги.

У межах роботи центру учасникам надається комплекс безкоштовних послуг, орієнтованих на підтримку фізичного та емоційного стану. Зокрема, передбачено проведення первинного медичного моніторингу, що включає вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози в крові, сатурації та інших базових показників. Також доступні консультації лікаря, які дозволяють своєчасно реагувати на зміни у стані здоров’я.

Окремий напрям роботи центру — фізіотерапевтичні процедури. Відвідувачі можуть скористатися магнітотерапією, ультразвуковою терапією, УВЧ-терапією, пресотерапією та відвідувати соляну кімнату. Для підтримання фізичної активності організовуються заняття лікувальною гімнастикою, спрямовані на уповільнення вікових змін та покращення загального самопочуття.

Важливу роль відіграє психологічна підтримка. У центрі проводяться групові тренінги, а також індивідуальні консультації з психологом, що допомагають впоратися зі стресом, тривожністю та наслідками пережитих подій. Додатково організовуються заняття з арт-терапії, зокрема малювання, глинотерапія та декоративний розпис, які сприяють емоційному відновленню.

Для соціалізації та активного дозвілля відвідувачам пропонуються різноманітні клуби за інтересами. Серед них — читацькі та кіноклуби, музичні та танцювальні гуртки, а також заняття з рукоділля, кулінарії та інших творчих напрямів. Такий підхід дозволяє не лише підтримувати фізичне здоров’я, а й зберігати активну соціальну взаємодію.

Форма реєстрації на допомогу доступна за посиланням.

Усі послуги в межах програми надаються безкоштовно. Центр працює за адресою: місто Полтава, вулиця Семена Антонця (колишня Балакіна), будинок 24.

