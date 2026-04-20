Графіки відключення світла у Полтавській області на 21 квітня вводяться у низці населених пунктів через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Графіки відключення світла у Полтавській області на 21 квітня вводяться через планові та профілактичні роботи, що проводитимуть енергетики. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.

З 08:00 до 20:00 години, майже весь день, будуть тривати вимкнення світла в селі Ковалі. Знеструмлять такі адреси:

Замостянська (б. 28, 28А, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А).

21.04.2026 з 08:00 до 16:00 години триватимуть довгі обмеження в селі Кізлівка, проте тільки в будинках, що розташовані за такими адресами:

Загорянська (б. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 106, 108, 112, 114, 116)

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 86, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101)

пров. Шкільний (б. 4, 8, 10, 12, 14, 16)

Ярівська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12, 13, 14а, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 58)

Також цього дня, 21 квітня, з 08:00 до 16:00 години вимкнуть електрику в селі Ковалі на наступних вулицях:

Замостянська (б. 28, 28А, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А)

Колядівка (б. 1, 1А, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 60, 62, 64, 64А, 66, 66А, 68, 72, 72А, 76, 78, 83, 84, 85, 86)

Червоногорянська (б. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34ДАЧА, 36)

Штими (б. 2, 5, 5а, 6, 13, 15, 15а, 19)

Ярівська (б. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 67, 68, 73, 74, 76, 78, 78а, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 92а).

