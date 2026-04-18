Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається у вигляді безоплатних послуг, проте важливо знати всі нюанси та умови, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні благодійної організації Карітас.

У межах проєкту «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні» кризовий центр Карітас Полтава надає комплексну підтримку мешканцям Полтави та Полтавської області, які належать до вразливих категорій населення.

У центрі працює команда фахівців, що забезпечує різнопрофільну гуманітарну допомогу у Полтаві для пенсіонерів та інших вразливих категорій. Зокрема, до роботи залучені психолог, юрист, кейс-менеджер і кризовий консультант. Такий підхід дозволяє охопити як психологічні, так і соціально-правові потреби людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Окрім консультаційної підтримки, у межах проєкту реалізується компонент «Гроші на захист», який передбачає надання фінансової допомоги для стабілізації життєвої ситуації та покриття базових потреб.

Основною метою діяльності кризового центру є своєчасне реагування на запити, надання необхідної підтримки, стабілізація стану отримувачів допомоги та пошук ефективних шляхів вирішення їхніх проблем.

Скористатися послугами можуть особи, які відповідають визначеним критеріям вразливості. До них належать люди з інвалідністю, пенсіонери віком від 60 років, одинокі матері чи батьки, опікуни неповнолітніх або недієздатних осіб, вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років, люди з тяжкими захворюваннями, а також багатодітні родини, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.

Кризовий центр функціонує як безпечний простір, де люди можуть отримати фахову допомогу, консультації та підтримку для подолання складних життєвих ситуацій. Звернутися до центру можна за адресами: м. Полтава, вул. Гоголя, 28; вул. Пилипа Орлика, 20/1.

