Графіки відключення світла вводяться у Полтавській області через проведення планових ремонтних та профілактичних робіт 16 квітня, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька територіальних громад.

З 8 до 17 години будуть тривати виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ). Через це світло зникне в селі Свічкареве за такими адресами:

Миколи Гоголя (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12),

Молодіжна (б. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11),

Новосадова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35),

Садова (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34 А),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30),

Шкільна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16),

Шосейна (б. 1, 3, 5, 7, 11, 13),

Юрія Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25).

З 8 до 17 години через роботи з технічного обслуговування світло зникне в селі Лелюхівка за такими адресами:

Григорія Сковороди (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9),

пров.Затишний (б. 8),

Миру (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18а),

Нова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 22),

пров.Сквозний (б. 1, 2, 4),

Центральна (б. 29, 33, 35),

Шкільна (б. 1а, 1б, 1В, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24а, 26, 28, 30, 32)

З 8 до 17 години у зв'язку з виконанням робіт з капітального ремонту світла не буде в селі Балівка. Обмеження триватимуть на вулицях:

Балів чотирьох братів (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48),

пров.Лісовий (б. 2, 4, 14),

Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),

Миру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15),

пров.Річковий (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),

Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),

пров.Тараса Шевченка (б. 7),

Ювілейна (б. 6).

Останні новини України:

