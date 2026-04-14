Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається у вигляді безкоштовних послуг та обідів, повідомляє видання Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні благодійної організації Карітас.

За підтримки міжнародних партнерів — Карітас Люксембург та Карітас Австрія — Благодійний фонд «Карітас Полтава» відкрив сучасний соціально-реабілітаційний центр, орієнтований на підтримку людей похилого віку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві доступна для місцевих мешканців, а також внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років, які потребують додаткової уваги, турботи та можливостей для активного життя.

У межах роботи центру забезпечується комплексна допомога, яка охоплює як медичний, так і психологічний та соціальний напрямки. Зокрема, відвідувачі мають можливість пройти первинний медичний моніторинг. Фахівці регулярно вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози в крові, сатурацію, а також за потреби проводять електрокардіограму.

Важливою складовою є фізіотерапевтичні процедури, спрямовані на підтримку та відновлення організму. У центрі доступні сучасні методи, такі як магнітотерапія, УВЧ-терапія, пресотерапія, а також відвідування соляної кімнати.

Окрему увагу приділяють фізичній активності. Для відвідувачів організовуються заняття лікувальною гімнастикою, які допомагають зберігати рухливість, підтримувати м’язовий тонус та уповільнювати вікові зміни організму. Програми вправ адаптовані до можливостей людей старшого віку та проводяться під наглядом спеціалістів.

Психологічна підтримка також є невід’ємною частиною роботи центру. Відвідувачі можуть долучатися до групових тренінгів, спрямованих на покращення емоційного стану, або отримати індивідуальні консультації психолога.

Для розвитку творчих здібностей та емоційного розвантаження організовано заняття з арт-терапії. Учасники можуть займатися глинотерапією, малюванням, декоративним розписом та іншими видами творчості.

Також пропонують різноманітні варіанти дозвілля. Для відвідувачів працюють клуби за інтересами, серед яких читацькі зустрічі, кіноклуб, музичні гуртки, танцювальні заняття, а також заняття з рукоділля — в’язання, вишивання та кулінарії.

Окрім цього, відвідувачі щодня забезпечуються гарячими обідами.

Соціально-реабілітаційний центр працює за адресою: місто Полтава, вулиця Семена Антонця, 24, щоденно з 09:00 до 17:00.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де шукати видачу допомоги.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які ціни можуть бути встановлені.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: де та як отримати підтримку.