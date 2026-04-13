Передбачені планові графіки відключення світла у Полтавській області на 14 квітня, які пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на мережах.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 14 квітня торкнуться тільки деяких населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька територіальних громад.

Передбачені планові графіки відключення світла у Полтавській області на 14 квітня, які пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на мережах.

Електропостачання тимчасово обмежуватимуть у визначені години, тому жителям радять заздалегідь ознайомитися з графіками, врахувати можливі перебої та відповідно спланувати свої повсякденні справи.

З 8 до 17 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР не буде електрики в таких населених пунктах:

с.Ганжі вулиці:

пров.Дачний (б. 1, 2, 4, 6, 8),

пров.Луговий (б. 1),

Паїсія Величковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),

пров.Річковий (б. 2),

Річна (б. 3, 5, 5 а),

Юбілейна (б. 12/1),

пров.Ювілейний (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14)

с.Кунцеве вулиці:

Зелена (б. 4, 5, 6, 7, 15),

Ставкова (б. 8)

с.Собківка вулиці:

пров.Грибний (б. 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13),

пров.Зелений (б. 1, 3),

пров.Лісовий (б. 1, 2, 3, 5, 6),

Якова Кухаренко (б. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 24/1, 27).

З 8 до 17 години у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) знестремлять такі населені пункти:

с.Марківка вулиця:

Тараса Шевченка (б. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34)

с.Свічкареве вулиці:

Миколи Гоголя (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12),

Молодіжна (б. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11),

Новосадова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35),

Садова (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34 А),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30),

Шкільна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16),

Шосейна (б. 1, 3, 5, 7, 11, 13),

Юрія Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25).

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де шукати видачу допомоги.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які ціни можуть бути встановлені.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: де та як отримати підтримку.