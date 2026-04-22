Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються періодично через благодійні організації, однак про дати та умови потрібно дізнаватися заздалегідь.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві можна отримати завдяки діяльності благодійних фондів, зокрема Карітас, повідомляє Politeka.

Дана благодійна організація час від часу організовує видачу наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Водночас, у фонді наголошують, що допомога не має постійного графіка, тому мешканцям радять регулярно перевіряти офіційний Telegram-канал організації, щоб не пропустити нові оголошення.

Так, один із прикладів нещодавньої видачі відбувся 10 березня 2026 року. Тоді продовольчі набори отримували внутрішньо переміщені особи, які переїхали до облцентру або області у лютому та березні 2026 року і раніше не отримували допомогу від цієї організації.

Окрім цього, заявники мали належати до однієї з категорій вразливості. Для участі необхідно було мати при собі пакет документів, серед яких паспорт, ідентифікаційний код.

А також довідка переселенця, видана не пізніше ніж за 90 днів і документи, що підтверджують належність до вразливої категорії.

Важливо, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються у межах наявних ресурсів, тому кількість наборів зазвичай обмежена.

Саме тому у фонді просять заздалегідь уточнювати деталі та не відкладати звернення, якщо відкривається нова реєстрація.

Додаткову інформацію під час таких кампаній можна отримати за телефоном 050 346 4881. Однак варто враховувати, що кожна нова видача може мати інші умови, дати та вимоги до отримувачів.

