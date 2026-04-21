Підвищення тарифів на газ у Полтавській області опинилося в центрі уваги побутових споживачів, що обслуговуються “Нафтогазом”, повідомляє Politeka.

У квітні клієнти компанії, які становлять близько 98% домогосподарств країни, продовжують сплачувати 7,96 грн за кубометр у межах чинного фіксованого пакета. Його дія завершується 30 числа місяця, а офіційних повідомлень щодо продовження поки що не оприлюднено.

За даними урядових коментарів, базовий рівень ціни може залишитися незмінним після 1 травня, однак довгострокові ризики перегляду розцінок зберігаються. У матеріалах аналітичного середовища зазначається: під час воєнного стану діє обмеження на зміну тарифної політики, проте у період стабілізації економіки утримання нинішнього рівня стане складним.

Міжнародні партнери, зокрема МВФ, також наголошують на потребі формування економічно обґрунтованої моделі розрахунків. Саме тому в урядових структурах і профільних компаніях уже ведеться попередній етап оцінювання майбутньої вартості.

Фактично йдеться про підготовчу фазу, де не ухвалюють фінальне рішення, а визначають базові параметри можливого перегляду. Експерти аналізують рівень доходів населення, аби уникнути ситуації, коли надто висока ціна призведе до зниження платежів.

Окремо зазначається, що тема підвищення тарифів на газ у Полтавській області входить у ширший контекст можливих змін по країні, хоча остаточні параметри наразі не визначені.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко підкреслювала важливість збереження стабільності для домогосподарств і продовження державної підтримки у складний період. Водночас прямого підтвердження щодо конкретного розміру платежу після травня не було надано.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де шукати видачу допомоги.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які ціни можуть бути встановлені.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: де та як отримати підтримку.