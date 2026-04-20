Прогноз погоди на тиждень з 21 по 27 квітня у Полтаві допоможе для місцевих жителів підготуватися до природних примх.

Прогноз на тиждень з 21 по 27 квітня у Полтаві показує переважно хмарну погоду з періодичними опадами та короткими проясненнями протягом тижня, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 21 по 27 квітня у Полтаві надали на сайті sinoptik.ua.

21 квітня вночі температура становитиме близько +5°, вранці знизиться до +2°, вдень підніметься до +8°, а ввечері утримається біля +6°.

22 квітня також пройде без дощу. У нічні години очікується близько +2°, вранці +5°, вдень температура сягне +9°, а ввечері знизиться до +7°.

23 квітня стане дощовим днем. З ранку і до вечора у Полтаві збережеться щільна хмарність, а вдень та ввечері очікується дощ.

Температура повітря коливатиметься від +5° вночі до +9° вдень і +6° у вечірній час, що створить відчуття підвищеної вологості та прохолоди.

24 квітня погодні умови залишаться нестійкими, однак опадів майже не буде. Вночі можливий дрібний дощ. Температура становитиме від +3° уночі до +8° вдень і +6° ввечері, при значній хмарності.

25 квітня у місті знову очікуються опади. Хмарність триматиметься до вечора, а дощі триватимуть протягом усього дня, поступово слабшаючи ближче до вечора.

Температура коливатиметься від +4° до +8°, з комфортними, але вологими умовами.

26 квітня буде переважно похмурим і вологим днем. У нічні та ранкові години опадів не очікується, однак вдень пройде дрібний дощ, який припиниться ближче до вечора.

Температура становитиме від +2° до +11°, що зробить цей день одним із найтепліших у тижні.

27 квітня у другій половині дня можливі прояснення, однак вдень знову не виключений короткочасний дощ. Температура повітря підніметься до +12° вдень і близько +8° ввечері.

Тож прогноз на тиждень з 21 по 27 квітня у Полтаві показує, що поступово погода налагоджуватиметься.

