На Харьковщине внезапно загорелся лифт, в котором находился мужчина.

В высотке на Рогани произошло ЧП в лифте.

Трагедия произошла утром 12 декабря в 9-этажном доме по улице Сергея Грицевца, сообщили ГСЧС.

Вызов спасателям поступил в 05:24.

Прибыв на место ЧП, спасатели увидели, что горит лифт в шахте на площади примерно 8 кв.м.

Внутри лифта было найдено тело человека, личность и причину смерти устанавливают специалисты.

На лестничной клетке было сильно задымлено, поэтому спасатели эвакуировали на улицу десять жильцов дома.

Пожар потушили в 06:55, причины его возникновения - выясняются.

Специалисты говорят, что эпицентр пожара был непосредственно в кабине лифта.

Следствие выясняет, был это умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем.

Недавно сообщалось, что в Харькове произошла трагедия во время аварийных работ, в ГСЧС сообщили подробности.

Страшное ЧП с человеческими жертвами произошло в Харькове на улице Шевченко в то время, когда работники газовой службы проводили аварийные работы.

Произошел оползень на подземном газопроводе.

Более 30 спасателей пытались быстро откопать из-под земли мужчин, но после того, как их достали они уже были без признаков жизни.

Последние новости Украины:

Напомним, кому выплатят денежную помощь на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, в Харьковской области переименуют шесть населенных пунктов.

Также Politeka писала, жители Харьковщины могут получить 16 тысяч гривен.