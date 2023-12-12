В высотке на Рогани произошло ЧП в лифте.
Трагедия произошла утром 12 декабря в 9-этажном доме по улице Сергея Грицевца, сообщили ГСЧС.
Вызов спасателям поступил в 05:24.
Прибыв на место ЧП, спасатели увидели, что горит лифт в шахте на площади примерно 8 кв.м.
Внутри лифта было найдено тело человека, личность и причину смерти устанавливают специалисты.
На лестничной клетке было сильно задымлено, поэтому спасатели эвакуировали на улицу десять жильцов дома.
Пожар потушили в 06:55, причины его возникновения - выясняются.
Специалисты говорят, что эпицентр пожара был непосредственно в кабине лифта.
Следствие выясняет, был это умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем.
Недавно сообщалось, что в Харькове произошла трагедия во время аварийных работ, в ГСЧС сообщили подробности.
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Более 30 спасателей пытались быстро откопать из-под земли мужчин, но после того, как их достали они уже были без признаков жизни.
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