Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області запущена в межах ініціативи «Багатогалузева підтримка постраждалим від війни в Україні», яку реалізує благодійний фонд «Карітас», повідомляє Politeka.
Програма орієнтована на відновлення житлових умов у громадах, де будинки зазнали пошкоджень через бойові дії. Основна мета — повернення безпечного простору для проживання та базових побутових умов.
Реєстрація відкрита для мешканців Чутівської, Кобеляцької та Миргородської громад. Подати звернення можуть лише домогосподарства з підтвердженими руйнуваннями або серйозними ушкодженнями нерухомості.
Участь передбачена для соціально вразливих груп населення. Серед них — багатодітні родини з трьома і більше дітьми, люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, одинокі батьки та офіційні опікуни неповнолітніх або недієздатних громадян.
Додатково долучитися можуть вагітні жінки та сім’ї з малими дітьми до трьох років. Обов’язковою умовою залишається наявність актуальних пошкоджень житла та підтвердженого статусу вразливості.
Організатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області спрямована передусім на ремонт і відновлення приміщень, які потребують термінового втручання для подальшого безпечного проживання.
У фонді зазначають, що подальше розширення програми залежатиме від фінансування та потреб у конкретних громадах.
Інформацію щодо участі та оновлень рекомендують перевіряти через офіційні канали організаторів.
Подальші рішення ухвалюватимуться залежно від ситуації на місцях.
Реалізація ініціативи продовжується відповідно до затверджених умов.
Джерело: Карітас Полтава.
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