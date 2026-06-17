Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області спрямована передусім на ремонт і відновлення приміщень.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області запущена в межах ініціативи «Багатогалузева підтримка постраждалим від війни в Україні», яку реалізує благодійний фонд «Карітас», повідомляє Politeka.

Програма орієнтована на відновлення житлових умов у громадах, де будинки зазнали пошкоджень через бойові дії. Основна мета — повернення безпечного простору для проживання та базових побутових умов.

Реєстрація відкрита для мешканців Чутівської, Кобеляцької та Миргородської громад. Подати звернення можуть лише домогосподарства з підтвердженими руйнуваннями або серйозними ушкодженнями нерухомості.

Участь передбачена для соціально вразливих груп населення. Серед них — багатодітні родини з трьома і більше дітьми, люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, одинокі батьки та офіційні опікуни неповнолітніх або недієздатних громадян.

Додатково долучитися можуть вагітні жінки та сім’ї з малими дітьми до трьох років. Обов’язковою умовою залишається наявність актуальних пошкоджень житла та підтвердженого статусу вразливості.

Організатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області спрямована передусім на ремонт і відновлення приміщень, які потребують термінового втручання для подальшого безпечного проживання.

У фонді зазначають, що подальше розширення програми залежатиме від фінансування та потреб у конкретних громадах.

Інформацію щодо участі та оновлень рекомендують перевіряти через офіційні канали організаторів.

Подальші рішення ухвалюватимуться залежно від ситуації на місцях.

Реалізація ініціативи продовжується відповідно до затверджених умов.

Джерело: Карітас Полтава.

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