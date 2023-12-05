Харьковский областной совет может рассмотреть проект ходатайства перед Верховной Радой о переименовании шести населенных пунктов в Богодуховском районе.
Проект опубликован в Базе данных нормативных документов Харьковского областного совета.
В проекте решения говорится, что, учитывая мнение общественности, выводы и рекомендации комиссии областного совета, планируется переименование населенных пунктов Богодуховского района:
1) поселки Горького Богодуховского района Харьковской области на поселок Високе ;
2) села Марьино Богодуховского района Харьковской области в село Затишне ;
3) села Новоселовка Богодуховского района Харьковской области на село Заозерне ;
4) села Первичка Богодуховского района Харьковской области на село Веберівка;
5) села Первомайское Богодуховского района Харьковской области на село Карлівка;
6) поселок Первомайский Богодуховского района Харьковской области на поселок Мандричине.
К слову, в Харьковской области могут переименовать еще почти 2 тысячи улиц.
На Харьковщине в некоторых общинах сейчас проводятся общественные обсуждения новых названий.
В Харьковской области в переименовании нуждаются 1793 улицы, по словам активистов, это является одним из самых высоких показателей в областях Украины.
«До конца года процесс будет завершен еще по несколько тысяч улиц по всей стране. В ряде общин финишная прямая общественных обсуждений новых названий», – говорится в сообщении.
Харьковщина на третьем месте среди областей Украины по количеству улиц, нуждающихся в переименовании.
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