20 из 40 тысяч малообеспеченных семей в Харьковской области получили бесплатные дрова, разделенные между ними.

Председатель Харьковской областной власти, Олег Синегубов, сообщил об этом во время брифинга, отметив, что местные власти предоставили дрова для около 6,4 тысяч семей, в то время как международные партнеры помогли другим 16 тысячам семей.

Губернатор отметил, что жители Харьковской области также могут получить 16,2 тысяч гривен на приобретение дров. Кабмин принял соответствующее решение о перечислении средств, а выполнение этой задачи возложено на Пенсионный фонд.

В этом году жители Изюмского городского территориального общества подали заявки на получение бесплатных дров. Уже осенью дрова стали доступны жителям Чкаловской общины Чугуевского района. Кроме того, 2000 семей из пяти общин Купьянского района тоже получат бесплатные дрова. ООН выделит деньги для приобретения дров в Боровской общине, а Красный крест обеспечит дровами около 500 частных домов в Волчанске.

Также существует возможность самостоятельно купить дрова на веб-ресурсе "ДроваЕ".

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