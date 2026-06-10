Подорожчання проїзду в Полтавській області стало приводом для посилення контролю за роботою перевізників і перегляду правил організації міських маршрутів у Кременчуці.

Подорожчання проїзду в Полтавській області викликало дискусію в Кременчуці, де мешканці звернули увагу на різницю вартості поїздок у приватних маршрутних автобусах, передає Politeka.

Питання розглянули під час засідання виконавчого комітету міської ради. Після обговорення міський голова Віталій Малецький повідомив про намір провести додаткову перевірку фактичних тарифів на транспортних напрямках.

Наразі ситуація виглядає неоднорідно: частина перевізників продовжує працювати за 20 гривень, тоді як на окремих маршрутах вартість уже досягає 25 гривень. Така різниця стала підставою для аналізу ринку перевезень у громаді.

За даними місцевих журналістів, єдиної системи формування тарифів поки не існує. Деякі водії пояснюють чинний рівень у 20 гривень як межу, що дозволяє утримувати роботу маршрутів без критичних втрат.

У міській раді нагадують, що підвищений рівень у 25 гривень раніше розглядався як тимчасове рішення через зростання витрат на пальне, енергоносії та технічне обслуговування транспорту.

Профільний департамент уже проводить консультації з перевізниками та аналізує економічні показники роботи маршрутів. Окремо враховуються звернення мешканців і фактична ситуація на лініях.

Керівництво міста доручило звірити офіційні дані з реальною оплатою у салонах транспорту. Також розглядається можливість особистих перевірок окремих рейсів.

Під час наради лунали зауваження щодо діяльності компаній, які заявляють про збитковість перевезень. До ухвалення остаточного рішення триває збір пропозицій від громадян.

Окремо увагу приділяють інформаційній прозорості: у салонах маршруток мають бути чітко зазначені діючі тарифи на кожному напрямку, щоб уникнути суперечок між пасажирами та водіями.

У підсумку Подорожчання проїзду в Полтавській області стало приводом для посилення контролю за роботою перевізників і перегляду правил організації міських маршрутів у Кременчуці.

Джерело: міськрада

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