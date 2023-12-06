Чтобы подать заявку на получение средств, следует сделать это до 10 декабря. В Боровском поселковом совете акцентировали внимание на этой возможности.

Согласно сообщению, одноразовая денежная выплата для участников боевых действий, которая обычно выдается до 5 мая, согласно решению Кабинета Министров от 21 июля 2023 года № 754, будет выполняться ко Дню Независимости Украины. В поселковом совете отметили, что из-за войны войны некоторые военные, получившие статус участника боевых действий в августе, не сумели подать свои документы в Пенсионный фонд вовремя, поскольку находились на выполнении военных задач.

Дополнительно самостоятельно подать документы для получения выплаты бойцам также не удалось, поскольку они находились на передовой.

"Кабинет Министров для разрешения этой ситуации и осуществления выплаты денежной помощи военнослужащим, имеющим на это право, принял соответствующее решение. Согласно внесенным изменениям, воинские части или отдельные военнослужащие, не успевшие подать заявления ко Дню Независимости, получат возможность сделать это до 10 декабря этого года, - уточнили в поселковом совете. Для подачи заявления на получение помощи следует обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины или Центр предоставления административных услуг.

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