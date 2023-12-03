В селе Семеновка Харьковской области остался один житель, мужчина рассказал о своей жизни.

В селе Семеновка Изюмского района остался всего один житель.

64-летний Владимир проживает в этом селе всю свою жизнь.

Мужчина пробыл пять месяцев оккупации, также известно, что он не покидал село с начала полномасштабного вторжения.

Владимир проживает без света, новости слушает по радио, пенсию и продукты привозит "Укрпочта", а хлеб доставляет староста.

Мужчина рассказал, как в апреле 2022 года армия рф обстреляла дом пенсионера из автоматов, а после бросили гранату.

Два месяца он проживал у родственников в соседнем доме, а когда потеплело - решил вернуться.

Однако он увидел, что в его собственном доме поселились десять российских солдат.

Известно, что переезжать в другое место Владимир не хочет, хотя в его распоряжении есть квартира сестры в Изюме.

Владимир подсвечивает дом двумя фонариками, ведь село обесточено с весны 2023 года и подключение электроэнергии не планируется.

Он подсчитал, что пенсии в 3000 грн ему хватает на оплату коммуналки.

Жилище зимой он планирует отапливать пеллетами, которые привезла местная военная администрация.

Источник: Суспільне.

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