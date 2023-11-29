Хотя на северо-востоке области были порывы ветра до 21 м/с, в Харькове ожидали порывы ветра 17-22 м/с.

Сильный ветер, достигавший скорости до 13 м/с, привел к обрушению крыши из здания на проспекте Гагарина в Харькове. Видео этого инцидента было опубликовано в харьковских Telegram-каналах.

Происшествие произошло днем ​​29 ноября у перекрестка с переулком Золотым, в районе бывшего "Харьковского мясокомбината".

На записях с видеорегистратора автомобиля видно, как ветер поднимает зеленую крышу здания и разбрасывает ее на проезжую часть. Спикер Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко сообщила, что крышу оторвало из помещения магазина. Коммунальные службы работают на месте происшествия.

В 15:50 службы завершили уборку обломков, которые ветер снес. Работа по устранению последствий длилась около четырех часов. Сотрудники грузовой службы, занятые на месте, рассказали, что ветер достигал 13 м/с по данным метеостанции на 14:00 29 ноября.

Синоптик регионального гидрометеоцентра Игорь Кибальчич пояснил, что в черте города ветер распределяется неравномерно из-за застроек и рельефа. Хотя на северо-востоке области были порывы ветра до 21 м/с, в Харькове ожидали порывы ветра 17-22 м/с.

Синоптик добавил, что ветер должен успокоиться вечером, а ночью ожидается умеренный ветер скоростью 7-12 м/с.

Последние новости Украины:

Напомним, роженица застряла в снежной ловушке по дороге в больницу: чем все закончилось.

Как сообщала Politeka, полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, 14-летний подросток натворил беды.