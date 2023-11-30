29 ноября мужчине доложено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 15 лет заключение или пожизненное лишение свободы.

28 ноября в селе Станичное Красноградского района Харьковской области произошло событие, во время которого местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином 5 подростков в возрасте от 11 до 17 лет и попытался поджечь их.

Как сообщилапресс-служба Харьковской полиции, мужчине объявили подозрение. Стало известно, что ему грозит нападение на детей.

Отмечено, что дети не получили физических повреждений. Полицейские, прибыв на место происшествия, изъяли материалы в качестве доказательств.

Уголовное производство по факту покушения на убийство открыли следователи Красноградского районного отдела полиции. Задержанному доложено о подозрении.

По данному факту следователем Красноградского РПП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 о.п. 1,2,5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК РФ. 29 ноября мужчине доложено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 15 лет заключение или пожизненное лишение свободы.

Вчера начальник следственного управления Национальной полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что четыре девочки и парень находились за столом, когда к ним подошел местный безработный. Дети не пострадали, информация также указывает на то, что подозреваемый находился в нетрезвом состоянии.

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