Бывшие актеры харьковского театра "Время-Ч" выехали из Украины в Россию и нашли работу у российских пропагандистов.

Так, Жанна Богусевич, режиссер харьковского театра "Время-Ч", с актерами Дарьей Терновской и Сергеем Листуновым переехали в Санкт-Петербург.

Недавно стало известно, что актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская сыграли в одной из киноновелл пропагандистского киножурнала.

Кроме того, за 1,5 года авторы сняли более 180 новелл - название было написано советским шрифтом, атрибутика - медведи, балерины, Кремль, корабли и прочее.

Авторы проекта, где сыграли харьковские актеры - Евгений Попов и Константин Харалампидис, известно, что именно они работали над сериалом "Ликвидация", где сыграл скандальный российский актер Пореченков.

Напомним, Богусевич публично объявила о создании театральной студии на территории России, что вызвало резкую реакцию украинских актеров.

Награждение их в марте 2023 почетной грамотой за весомый вклад в развитие культуры от Харьковской областной военной администрации вызвало возмущение и недоразумение. Поэтому было принято решение лишить их званий.

Уже в апреле сообщила о закрытии театра и переехала в Санкт-Петербург в Россию.

Позже Богусевич сообщила об изменении названия театра на «Театр Питер» и поздравила подписчиков с Днем России.

Источник: Детектор медиа.

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