На Харьковщине попрощались с погибшим сотрудником ХНУ им. Каразина

Сотрудник ХНУ им. Каразина Александр Неугасимов погиб защищая Украину. Об этом сообщили в волчанском лицее.

"Выражаем искренние соболезнования Неугасимой Ольге Александровне, учительнице физики, астрономии и математики нашего образовательного учреждения, по поводу огромной потери, невыразимого материнского горя – гибели на войне сына", - отмечено в публикации.

Сын Александр был сотрудником НИЧ Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, инженером кафедры экспериментальной физики физического факультета. После полномасштабного вторжения он отправился защищать Украину и погиб на фронте.

Украинцы присоединились к скорбе в комментариях под публикацией:

"Примите наши соболезнования! Вечная память герою!",

"Невыразимая боль... Вечная память!",

"Боже мой, слов нет для матери, когда теряет сына... Царство небесное Герою... Оля, держись...",

"Терпение и силы замечательному педагогу Ольге Александровне сочувствуем. Светлая память!",

"Какая потеря, светлая память герою…Держитесь, Ольга Александровна(( мои соболезнования (((",

"Небо заплакало. Ива наклонилась. Умолкли ветры, только мать молилась. Героя душа улетала на небо, пал он в бою, Украина, за тебя".

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