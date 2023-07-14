Находящиеся как беженцы в Чехии Харьковчане могут столкнуться с проблемами, которые заставят их вернуться назад в Украину.

С 1 июля вступили в силу новые правила по оказанию помощи беженцам из Украины, которые могут спровоцировать массовые миграционные процессы из Чехии. В частности, размер финансовой помощи на жительство был сокращен, а украинцам придется самостоятельно оплачивать аренду жилья.

Изменения в законе Lex Ukrajina V предполагают, что после 150 дней пребывания украинские беженцы будут получать только прожиточный минимум. Эта сумма составляет 3130 крон (5200 гривен). Также социальное жилье для беженцев будет предоставляться на ограниченный срок, а за арендуемое жилье украинцам придется платить самостоятельно. Кроме того, украинские беженцы уже не будут получать помощь от чешского правительства за предоставление жилья в аренду.

Эти изменения могут привести к тому, что харьковчане в Чехии будут вынуждены искать более дешевое жилье или возвращаться обратно в Украину. Это может привести к массовой репатриации беженцев.

По подсчетам чешских властей, сейчас в Чехии нашли убежище более 300 тысяч беженцев из Украины.

Некоторые из них до сих пор не могут найти работу. Одна из причин – это то, что часто правительство Чехии не признает их документов об образовании. Также среди главных проблем по трудоустройству – проблема женщин с детьми, для которых не нашлось места в чешском детсаду или школе. А некоторые, отмечают правозащитники, столкнулись с предвзятым отношением и в конце концов покинули Чехию, ведь не смогли добиться льгот, гарантированных украинским беженцам.

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