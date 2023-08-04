Об этой трагической потере сообщило Великобурлукское общество.

Владимир Викторович родился в селе Гнилица на Харьковщине. Он получил образование в Харьковском колледже транспортных технологий. В родном селе он окончил школу и продолжил свое образование в Харьковском техникуме железнодорожного транспорта.

35-летний Владимир родился в селе Гнилица Харьковщины, учился в Харьковском колледже транспортных технологий.

Родился Владимир 25 января 1988 года в с. Гнилица Великобурлукского района. В родном селе учился в школе, а после ее окончания стал студентом Харьковского техникума железнодорожного транспорта. В 2008 году женился на любимой девушке Анжелее. В браке у них родились дочь и сынок. Семья была для него главной радостью», - говорится в сообщении.

Владимир Викторович погиб в борьбе за освобождение Бахмута. Это трагическое событие возлагает незабываемую память о Владимире, его мужестве и самопожертвовании во имя свободы и безопасности нашей страны.

Великобурлукская поселковая военная администрация, Великобурлукский поссовет и вся община выражают искренние соболезнования матери Владимира Бабая, его жене, всем родственникам, близким и друзьям. Трудно найти слова, которыми можно выразить родным и близким погибшего Героя свое соболезнование в это скорбное время.

Как сообщала Politeka, Хмара сообщил, что треть из готовящихся бойцов - это настоящие хищники, у которых глаза горят к оружию .

Также Politeka писала о том, что Хмара рассказал, есть ли у украинцев ПТСР .