Бывшие сотрудники харьковского театра "Время-Ч" переехали из Украины в россию во время полномасштабного вторжения.

Жанна Богусевич, режиссер харьковского театра "Время-Ч", вместе с актерами Дарьей Терновской и Сергеем Листуновым выехали в Санкт-Петербург, где уже начинают создавать новый театр. Богусевич публично объявила о создании театральной студии на территории России, что вызвало резкую реакцию украинских актеров.

Награждение их в марте 2023 почетной грамотой за весомый вклад в развитие культуры от Харьковской областной военной администрации вызвало возмущение и недоразумение. Потому что уже в апреле сообщила о закрытии театра и переехала в Санкт-Петербург в Россию. Позже женщина сообщила о смене названия театра на "Театр Питер" и поздравляла подписчиков с Днем России. Но впоследствии она скрыла эти сообщения.

Как оказалось, награждение Жанны Богусевич и актера Сергея Листунова инициировал руководитель отделения союза театральных деятелей Игорь Арнаутов. Отмечается, что в ОВО поступило письмо о награждении по случаю Международного дня театра от председателя правления Харьковского межобластного отделения национального союза театральных деятелей Украины Игоря Арнаутова.

«Впоследствии, уже после награждения, из соцсетей стало известно, что режиссер и артист выехали на территорию страны-агрессора и переименовали театр в «Театр Питер». Уже приняты меры по лишению Жанны Богусевич и Сергея Листунова почетных знаков отличия», – объяснили в ОВА.

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