Зміївська міська рада нагадала мешканцям своєї громади про можливість отримання матеріальної допомоги з місцевого бюджету для придбання твердого палива на суму 12 000 грн.

Про це повідомляється у самій Зміївській міській раді.

Серед категорій громадян, які можуть отримати цю одноразову адресну допомогу для покупки твердого палива, вказані особи з інвалідністю першої групи, сім'ї з дітьми з інвалідністю, багатодітні сім'ї, військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях або забезпечують національну безпеку, та сім'ї загиблих/померлих військовослужбовців.

Заяви на отримання фінансової допомоги приймаються у кабінеті №6 у приміщенні Зміївської міської ради. Умовою для отримання грошової допомоги є наявність тільки пічного опалення в житловому приміщенні і відсутність альтернативних джерел опалення (електро-, тепло- або газопостачання).

Також Politeka писала про те, що В Харківській ОВА повідомили про грошову допомогу для мешканців: заявку опрацьовують 30 діб

Окрім того, ви можете почитати про Найвищі зарплати у 2024 році: хто з харків'ян зможе заробити 110 тисяч

Стало відомо, що Українці мають змогу оформити грошову допомогу від МОМ: як отримати 10 800 грн, покрокова інструкція