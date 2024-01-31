Змиевский городской совет напомнил жителям своего общества о возможности получения материальной помощи из местного бюджета для приобретения твердого топлива на сумму 12 000 грн.

Об этом сообщается в самом Змиевском городском совете.

Среди категорий граждан, которые могут получить эту одноразовую адресную помощь для покупки твердого топлива, указаны лица с инвалидностью первой группы, семьи с детьми с инвалидностью, многодетные семьи, военнослужащие, участвующие в боевых действиях или обеспечивающие национальную безопасность, и семьи погибших/умерших военнослужащих.

Заявления на получение финансовой помощи принимаются в кабинете №6 в помещении Змиевского городского совета. Условием получения денежной помощи является наличие только печного отопления в жилом помещении и отсутствие альтернативных источников отопления (электро-, тепло- или газоснабжения).

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