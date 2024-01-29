Мешканці Харківщини тепер можуть отримати відшкодування за знищені приватні будинки, повідомили представники Харківської облдержадміністрації.

Згідно з інформацією, тепер мешканці можуть не лише отримати грошову компенсацію для придбання нового житла, але й повністю відбудувати свій будинок на своїй землі, яка може розташовуватися в будь-якому регіоні України, за винятком тимчасово окупованих територій чи зони бойових дій. Зазначається, що це не обов'язково повинна бути та сама земля, де розташовувався зруйнований будинок.

Міністерство інфраструктури пропонує детальну інструкцію з подання заявки та отримання компенсації:

В застосунку "Дія" у розділі "єВідновлення" оберіть "Подати заяву про виплату" і вкажіть об'єкт нерухомості та тип компенсації - "Грошова виплата". У випадку, якщо будинок мав кількох співвласників, кожен з них може подати окрему або спільну заяву, а компенсацію отримає відповідно до своєї частки. Після подання заяви місцева комісія повинна розглянути її протягом 30 днів. У разі позитивного рішення комісії кожен співвласник повинен позбутися права власності на зруйнований будинок, звернувшись до державного реєстратора чи нотаріуса. При цьому земельна ділянка залишається власністю співвласників, навіть якщо вони вирішать будувати в іншому місці. Подайте повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта або схеми забудови. Уповноважені органи містобудування та архітектури мають перевірити дані протягом 10 днів. Компенсацію виплачують двома траншами по 50%. Після першого траншу подайте проміжний звіт. Гроші можна отримати на банківську картку "єВідновлення", яку можна відкрити в банках-партнерах програми. Ці кошти можна витратити тільки в будівельних магазинах та у підрядників, зареєстрованих як учасники програми "єВідновлення".

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова, основною метою є максимальне повернення українців додому, і тому працюється над розширенням можливостей отримання компенсацій. Першими сертифікатами за програмою "єВідновлення" скористалися власники квартир на вулиці Наталії Ужвій, 82 в Харкові, які втратили своє житло під час вторгнення російської армії.

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