Як повідомляє Politeka.net, російські загарбники атакували Харків. На жаль, є влучання.

«Окупанти завдали 6 ударів по Харкову.

Станом на зараз зафіксували влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо - ракетами С-300. Одній людині надали медичну допомогу на місці», - повідомляли в Харківській ОВА.

Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

Згодом деякі подробиці про атаку повідомили в ДСНС України.

«Близько 3-ї години ночі російські війська завдали масованого ракетного удару по місту. Внаслідок обстрілів 1 людина поранена, пошкоджені житлові будівлі, 26 приватних автомобілів. Також виникла пожежа у одному із гаражів», - розповіли рятувальники.

Додамо, тим часом в Україні триває масштабна повітряна тривога – росіяни атакують ракетами. Зокрема, ППО працювало у Київській області. Вибухи було чутно навіть на околицях Києва.

Також про вибухи повідомляли у Дніпропетровській області.

«Зранку було гучно в Павлограді. Вся інформація уточнюється і буде оприлюднена після відбою повітряної тривоги…», - зазначили в ОВА Дніпропетровської області.

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