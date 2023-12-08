Як повідомляє Politeka.net, російські загарбники атакували Харків. На жаль, є влучання.
«Окупанти завдали 6 ударів по Харкову.
Станом на зараз зафіксували влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо - ракетами С-300. Одній людині надали медичну допомогу на місці», - повідомляли в Харківській ОВА.
Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.
Згодом деякі подробиці про атаку повідомили в ДСНС України.
«Близько 3-ї години ночі російські війська завдали масованого ракетного удару по місту. Внаслідок обстрілів 1 людина поранена, пошкоджені житлові будівлі, 26 приватних автомобілів. Також виникла пожежа у одному із гаражів», - розповіли рятувальники.
Додамо, тим часом в Україні триває масштабна повітряна тривога – росіяни атакують ракетами. Зокрема, ППО працювало у Київській області. Вибухи було чутно навіть на околицях Києва.
Також про вибухи повідомляли у Дніпропетровській області.
«Зранку було гучно в Павлограді. Вся інформація уточнюється і буде оприлюднена після відбою повітряної тривоги…», - зазначили в ОВА Дніпропетровської області.
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